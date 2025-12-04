Elizaveta Krivonogykh nota come Luiza Rozova la figlia segreta di Putin scovata a Parigi da giornalisti ucraini

Metropolitanmagazine.it | 4 dic 2025

La figlia di Putin Elizaveta Krivonogykh, anche nota come  Luiza Rozova, è rimasta spiazzata davanti alla telecamera dei due giornalisti ucraini di  TSN  che l’hanno intercettata per strada a Parigi. La 22enne non è una ragazza qualunque: diverse  inchieste internazionali  la indicano come la figlia segreta di  Vladimir Putin. «Non posso aiutarvi, mi dispiace davvero». È questa la frase con cui Elizaveta Krivonogykh, indicata da diverse inchieste internazionali come la presunta figlia non riconosciuta di Vladimir Putin, ha chiuso il confronto con i giornalisti ucraini di TSN, che sono riusciti a rintracciarla a Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Elizaveta Krivonogykh (nota come Luiza Rozova), la figlia segreta di Putin, scovata a Parigi da giornalisti ucraini

