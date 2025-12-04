Elizaveta Krivonogykh nota come Luiza Rozova la figlia segreta di Putin scovata a Parigi da giornalisti ucraini
La figlia di Putin Elizaveta Krivonogykh, anche nota come Luiza Rozova, è rimasta spiazzata davanti alla telecamera dei due giornalisti ucraini di TSN che l’hanno intercettata per strada a Parigi. La 22enne non è una ragazza qualunque: diverse inchieste internazionali la indicano come la figlia segreta di Vladimir Putin. «Non posso aiutarvi, mi dispiace davvero». È questa la frase con cui Elizaveta Krivonogykh, indicata da diverse inchieste internazionali come la presunta figlia non riconosciuta di Vladimir Putin, ha chiuso il confronto con i giornalisti ucraini di TSN, che sono riusciti a rintracciarla a Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Alla domanda su cosa pensasse delle posizioni politiche attribuite al padre, Krivonogykh ha risposto ripetendo: «Cosa ci faccio qui?» - facebook.com Vai su Facebook
La figlia di Putin Elizaveta Krivonogykh intercettata a Parigi da giornalisti ucraini: «Mi dispiace ma non posso aiutarvi» - È questa la frase con cui Elizaveta Krivonogykh, indicata da diverse inchieste internazionali come la presunta figlia non ... Lo riporta msn.com