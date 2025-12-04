Eliza Dushku apre alla possibilità di tornare a recitare

Eliza Dushku: il passaggio dalla recitazione alla nuova vocazione professionale. Eliza Dushku, nota principalmente per il suo ruolo come Faith Lehane in Buffy the Vampire Slayer, ha deciso di abbandonare temporaneamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altri ambiti. Dopo oltre 25 anni di attività nel settore, ha manifestato chiaramente di aver chiuso quel capitolo, preferendo ora concentrarsi su attività legate alla salute mentale e al benessere psicologico. Il percorso professionale e le nuove attività di Eliza Dushku. Dushku, che ha avuto un ruolo di rilievo anche in serie come Bring It On e Dollhouse, ha scelto di dedicarsi alla formazione nel campo della terapia clinica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

