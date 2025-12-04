L’ Elite16 di Itapema, ultimo appuntamento del World Tour 2025, si apre con una giornata complicata per il beach volley italiano, ma caratterizzata anche da segnali di competitività importanti. Le tre coppie azzurre impegnate nel tabellone maschile hanno tutte esordito con una sconfitta, ma il punteggio non sempre racconta fino in fondo le reali sensazioni del campo. Nel Pool D, AlfieriRanghieri cedono ai francesi ChouikhGardoque 0-2, pagando soprattutto il primo set sfumato ai vantaggi, un parziale in cui gli azzurri avevano rimontato da 16-19, cedendo però con il punteggio di 25-27. Quel sorpasso mancato pesa sull’intero match, perché nella seconda frazione i francesi riescono a prendere in mano il ritmo (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elite16 Itapema, l’Italia parte in salita: tre sconfitte nella prima giornata. Oggi debutto di Scampoli/Bianchi