Elisabetta Canalis lontana dalla tv | Io e mia figlia viviamo in mezzo ai cani Un cucciolo nuovo all' anno Credo di essere nata per questo

4 dic 2025

Negli ultimi tempi Elisabetta Canalis, 47 anni, ha senz'altro rallentato un po' gli impegni televisivi. L'ultimo progetto a cui ha preso parte è stato "Physical -Da 1 a 100", in arrivo su Prime Video nei prossimi mesi. Quello a cui invece si dedica senza sosta è una passione che attraversa la sua. 🔗 Leggi su Today.it

