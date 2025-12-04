Elisabetta Canalis lontana dalla tv | Io e mia figlia viviamo in mezzo ai cani Un cucciolo nuovo all' anno Credo di essere nata per questo

Negli ultimi tempi Elisabetta Canalis, 47 anni, ha senz'altro rallentato un po' gli impegni televisivi. L'ultimo progetto a cui ha preso parte è stato "Physical -Da 1 a 100", in arrivo su Prime Video nei prossimi mesi. Quello a cui invece si dedica senza sosta è una passione che attraversa la sua. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Elisabetta Canalis, lontana dalla tv: "Io e mia figlia viviamo in mezzo ai cani. Un cucciolo nuovo all'anno. Credo di essere nata per questo"

