Elisa di Rivombrosa diventa un canale tv

Liberoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una delle fiction più clamorose della tv italiana, con 21 milioni di telespettatori nel finale e record di acquisizioni all’estero. Non c’era una persona o quasi che non si incollasse il giovedì a Elisa di Rivombrosa, anno 2003, con Vittoria Puccini, Alessandro Preziosi, Luca Ward e Jane Alexander. Su Pluto Tv, il servizio streaming completamente gratuito di Paramount, si è acceso dal 26 novembre un canale interamente dedicato alla mitica serie di Canale 5. Luca Ward era il cattivo e ricorda quegli anni. «Per me quella fiction rappresenta un momento irripetibile», dice a Libero l’attore e doppiatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

