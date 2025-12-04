Eligo dalla borsa al no profit per evitare il fallimento | soci e creditori beffati
Una mossa decisamente inconsueta e “creativa” - a modo suo - rimescola le carte nella crisi di Eligo, la società che si era posta come obiettivo quello di diventare una piattaforma online di vendita di abiti sartoriali e che, con questa missione, era sbarcata in borsa. Precisamente sul listino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Eligo revocata dalle negoziazioni in Borsa dopo 6 mesi senza EGA - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dal 21 agosto 2025, le azioni ordinarie di Eligo non saranno più negoziate sul mercato Euronext Growth Milan. Scrive borsaitaliana.it