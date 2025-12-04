Un elicottero è precipitato durante un atterraggio d’emergenza in Valmalenco, al confine con la Svizzera. I quattro occupanti, tecnici e operai impegnati in interventi di messa in sicurezza, sono stati estratti vivi e affidati al 118. Sono feriti, ma le loro condizioni non sono ancora note. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Elicottero precipitato Valtellina: estratti vivi 4 occupanti