Elicottero precipitato Valtellina | estratti vivi 4 occupanti

Un elicottero è precipitato durante un atterraggio d’emergenza in Valmalenco, al confine con la Svizzera. I quattro occupanti, tecnici e operai impegnati in interventi di messa in sicurezza, sono stati estratti vivi e affidati al 118. Sono feriti, ma le loro condizioni non sono ancora note. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

