Elicottero precipitato una vittima
14.53 C'è una vittima per l'incidente avvenuto a Lanzada, in Valtellina, dove è precipitato un elicottero. L'uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero. Quattro le persone coinvolte,tre feriti Il pilota di 60 anni avrebbe riportato soltanto la lesione a una mano. I tre lavoratori avrebbero dovuto essere lasciati alla base della frana per i sopralluoghi da terra.Sull'area posta sotto sequestro ci sono i militari del Soccorso Alpino della Gdf. Ancora sconosciute le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
