Elicottero precipitato in Valtellina nella zona di Lanzada vicino Sondrio salvi i 5 passeggeri a bordo

Un elicottero è precipitato in Valtellina. Il velivolo era impiegato nel monitoraggio di una frana. I cinque passeggeri a bordo sono tutti salvi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Elicottero precipitato in Valtellina nella zona di Lanzada vicino Sondrio, salvi i 5 passeggeri a bordo

I #vigilidelfuoco hanno individuato l' #elicottero disperso con due persone, precipitato a 1.000 metri d'altezza, sul versante appenninico aretino. Era decollato da Venezia, l'allarme era scattato quando il 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto una richiesta Vai su X

Elicottero precipita a Lanzada, in Valtellina: pilota e passeggeri salvi - Il mezzo, secondo quanto emerge dalle prime verifiche, era impegnato nelle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza successive alla frana che ha colpito la Valmalenco il 12 novembre. Riporta tg.la7.it

