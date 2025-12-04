Elicottero precipitato in Valtellina morto un 29enne | chi era Thomas Ledesma

Di origini colombiane, aveva 29 anni ed era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elicottero precipitato in Valtellina, morto un 29enne: chi era Thomas Ledesma - Di origini colombiane, aveva 29 anni ed era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese ... Si legge su fanpage.it

