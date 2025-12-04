Elicottero precipitato in Valtellina chi è Maurizio Folini il pilota che conduceva il velivolo

Terribile l' incidente aereo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8.00, in Valmalenco; a perdere la vita un giovane di 29 anni, Thomas Ledesma, mentre le altre tre persone si sono fortunatamente salvate, fra cui il pilota Maurizio Folini. Folini è un personaggio noto nella zona per la sua grande professionalità ed esperienza, e per le imprese compiute in Nepal. Tuttavia neppure la sua grande abilità ha potuto evitare la tragedia di oggi. Stimato pilota di elicotteri, il 60enne Folini è una guida alpina conosciuta a livello internazionale per le sue operazioni di soccorso in alta quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

