Elicottero precipitato in Valtellina chi è Maurizio Folini il pilota che conduceva il velivolo
Terribile l' incidente aereo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8.00, in Valmalenco; a perdere la vita un giovane di 29 anni, Thomas Ledesma, mentre le altre tre persone si sono fortunatamente salvate, fra cui il pilota Maurizio Folini. Folini è un personaggio noto nella zona per la sua grande professionalità ed esperienza, e per le imprese compiute in Nepal. Tuttavia neppure la sua grande abilità ha potuto evitare la tragedia di oggi. Stimato pilota di elicotteri, il 60enne Folini è una guida alpina conosciuta a livello internazionale per le sue operazioni di soccorso in alta quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un elicottero è precipitato questa mattina in Valtellina, a Lanzada (SO), località le Prese. Il velivolo era impiegato nel monitoraggio di una frana. Estratti vivi, anche se feriti, sia il pilota che le altre persone a bordo: non sono in pericolo di vita! Ringrazio Vigili - facebook.com Vai su Facebook
Elicottero precipitato tra Toscana e Marche, trovati morti i due imprenditori. Il relitto alle porte dell’Umbria Vai su X
Valtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale - E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. Riporta iltempo.it
Elicottero precipitato in Valtellina, chi è Maurizio Folini, il pilota che conduceva il velivolo - Maurizio Folini è un pilota esperto, conosciuto per le sue imprese in Nepal: ecco cosa sappiamo Terribile l' incidente aereo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8. ilgiornale.it scrive
Elicottero precipitato in Valtellina nella zona di Lanzada vicino Sondrio, salvi i 5 passeggeri a bordo - Il velivolo era impiegato nel monitoraggio di una frana. Segnala virgilio.it
Elicottero urta una roccia e cade in Valtellina, tre salvi e un morto - Incidente in Valtellina: elicottero precipita durante lavori post- Scrive blitzquotidiano.it
Cade elicottero in Valtellina Morto uno dei passegeri - Gli altri due occupanti, il pilota e un operaio, sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sembrano gravi ... Scrive laprovinciadicomo.it
Elicottero si schianta in Valtellina: estratte vive tre persone, ma c’è un morto. Forse alla guida “il pilota degli 8 mila” - Secondo le prime indiscrezioni a guidare il mezzo sarebbe stato Maurizio Folini: maestro di sci, guida alpina e pilota dei soccorsi tra le vette himalayane ... dire.it scrive