Elicottero precipitato in Valtellina a Lanzada Maurizio Folini ferito | chi è il pilota esperto di Himalaya

Valtellina, elicottero precipitato a Lanzada con a bordo quattro persone: alla guida c'era il pilota esperto Maurizio Folini.

Elicottero precipitato a Lanzada: un morto e tre feriti Contrariamente a quanto diffuso per tutta la mattinata, si aggrava il bilancio della sciagura aerea avvenuta questa mattina in Valmalenco. Era impegnato in attività tecniche finalizzate al disgaggio della frana - facebook.com Vai su Facebook

Un elicottero è precipitato giovedì mattina Lanzada, in località Le Prese, in provincia di Sondrio. Secondo i soccorritori ci sarebbero un morto e tre feriti ? l.euronews.com/cMiZ Vai su X

Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: un morto e tre feriti - Un uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero: era uno degli operai a bordo del velivolo per il sorvolo dell'area franata dove doveva lavorare. Da tg24.sky.it

Paura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. Scrive notizie.it

Valtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale - E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. Si legge su iltempo.it

Valtellina: un operaio è morto nello schianto dell'elicottero. Ferite lievi per le altre tre persone a bordo - 30 in località Le Prese nel Comune di Lanzada: le prime informazioni parlavano di tre persone a bordo, tutte miracol ... Da affaritaliani.it

Tragedia in Valtellina: elicottero precipitato a Lanzada, una vittima e tre feriti - Un grave incidente aereo si è verificato questa mattina in Valtellina, nei pressi di Lanzada (SO), in località Le Prese, ... Riporta valtellinanews.it

Elicottero precipita in Valtellina: morto un operaio 29enne, tre i feriti - Tragico incidente questa mattina poco prima delle 9 in Valtellina, dove un elicottero è precipitato nel territorio comunale di Lanzada, ... espansionetv.it scrive