Valmalenco (Sondrio) – Maurizio Folini è uno dei piloti di elicottero più preparati al mondo, uno di quelli che è salito fin sopra i 7000 metri in Nepal. Salvando parecchie vite umane. Ed era lui a pilotare l’elicottero precipitato a Lanzada (Valmalenco). Un incidente nel quale purtroppo ha perso la vita un ventinovenne residente a Valmadrera, Thomas Ledesma. Sono in corso gli accertamenti, da parte delle autorità competenti, per capire l’esatta dinamica dell’incidente ma secondo alcune prime valutazioni sembrerebbe che, proprio grazie alla sua grande esperienza, Folini sia riuscito a compiere una manovra in grado di rendere meno drammatico il bilancio della tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elicottero precipitato in Valmalenco: il pilota ha evitato una strage. Chi è Maurizio Folini, lo specialista dei salvataggi in alta quota

