Questa mattina, un elicottero con tre persone a bordo è precipitato improvvisamente. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30, quando alcuni testimoni hanno assistito al velivolo che, dopo aver perso rapidamente quota, si è schiantato in una zona impervia e di difficile accesso. La segnalazione ha immediatamente attivato una complessa macchina dei soccorsi, coinvolgendo numerose squadre operative. Elicottero precipita in Valtellina. La tragedia si è consumata nella zona della Valtellina, precisamente nei pressi della località Le Prese, nel comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

© Tvzap.it - Elicottero precipitato in Italia, la scoperta sulla vittima: di chi si tratta