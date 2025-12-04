Elicottero precipitato in Italia la scoperta sulla vittima | di chi si tratta
Questa mattina, un elicottero con tre persone a bordo è precipitato improvvisamente. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30, quando alcuni testimoni hanno assistito al velivolo che, dopo aver perso rapidamente quota, si è schiantato in una zona impervia e di difficile accesso. La segnalazione ha immediatamente attivato una complessa macchina dei soccorsi, coinvolgendo numerose squadre operative. Leggi anche: Pensionato cade per strada e muore, poi la grave accusa: di chi sarebbe la colpa Elicottero precipita in Valtellina. La tragedia si è consumata nella zona della Valtellina, precisamente nei pressi della località Le Prese, nel comune di Lanzada, provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
