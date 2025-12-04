Elicottero precipitato a Lanzada morto il 29enne Tommaso Diaz Ledesma

Sondriotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di Tommaso Diaz Ledesma, 29 anni, residente a Valmadrera (Lecco), il corpo ritrovato senza vita a valle del punto d’impatto dell’elicottero precipitato questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Il giovane rocciatore della ditta lecchese Fitzcarraldo srl, originario della Colombia, si. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

elicottero precipitato a lanzada morto il 29enne tommaso diaz ledesma

© Sondriotoday.it - Elicottero precipitato a Lanzada, morto il 29enne Tommaso Diaz Ledesma

Altri contenuti sullo stesso argomento

elicottero precipitato lanzada mortoValtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: un morto e tre feriti - Un uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero: era uno degli operai a bordo del velivolo per il sorvolo dell'area franata dove doveva lavorare. Lo riporta tg24.sky.it

elicottero precipitato lanzada mortoElicottero precipitato in Valtellina, morto un 29enne: chi era Thomas Ledesma - Di origini colombiane, aveva 29 anni ed era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese ... Scrive fanpage.it

elicottero precipitato lanzada mortoElicottero precipitato a Lanzada: morto uno dei quattro occupanti, feriti gli altri tre - La vittima era un operaio impegnato nei lavori di messa in sicurezza dell’area franata. Secondo laprovinciadivarese.it

elicottero precipitato lanzada mortoTragedia in Valtellina: muore un uomo nell’incidente dell’elicottero a Lanzada - È deceduto uno dei quattro uomini a bordo dell’elicottero precipitato questa mattina, prima delle 9, in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Lo riporta altarimini.it

elicottero precipitato lanzada mortoValtellina: un operaio è morto nello schianto dell'elicottero. Ferite lievi per le altre tre persone a bordo - 30 in località Le Prese nel Comune di Lanzada: le prime informazioni parlavano di tre persone a bordo, tutte miracol ... Riporta affaritaliani.it

elicottero precipitato lanzada mortoValtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale - E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Precipitato Lanzada Morto