Elicottero precipitato a Lanzada morto il 29enne Tommaso Diaz Ledesma

È di Tommaso Diaz Ledesma, 29 anni, residente a Valmadrera (Lecco), il corpo ritrovato senza vita a valle del punto d’impatto dell’elicottero precipitato questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Il giovane rocciatore della ditta lecchese Fitzcarraldo srl, originario della Colombia, si. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Elicottero precipitato a Lanzada, morto il 29enne Tommaso Diaz Ledesma

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un elicottero è precipitato giovedì mattina Lanzada, in località Le Prese, in provincia di Sondrio. Secondo i soccorritori ci sarebbero un morto e tre feriti ? l.euronews.com/cMiZ Vai su X

Un elicottero è precipitato questa mattina in Valtellina, a Lanzada (SO), località le Prese. Il velivolo era impiegato nel monitoraggio di una frana. Estratti vivi, anche se feriti, sia il pilota che le altre persone a bordo: non sono in pericolo di vita! Ringrazio Vigili - facebook.com Vai su Facebook

Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: un morto e tre feriti - Un uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero: era uno degli operai a bordo del velivolo per il sorvolo dell'area franata dove doveva lavorare. Lo riporta tg24.sky.it

Elicottero precipitato in Valtellina, morto un 29enne: chi era Thomas Ledesma - Di origini colombiane, aveva 29 anni ed era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese ... Scrive fanpage.it

Elicottero precipitato a Lanzada: morto uno dei quattro occupanti, feriti gli altri tre - La vittima era un operaio impegnato nei lavori di messa in sicurezza dell’area franata. Secondo laprovinciadivarese.it

Tragedia in Valtellina: muore un uomo nell’incidente dell’elicottero a Lanzada - È deceduto uno dei quattro uomini a bordo dell’elicottero precipitato questa mattina, prima delle 9, in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Lo riporta altarimini.it

Valtellina: un operaio è morto nello schianto dell'elicottero. Ferite lievi per le altre tre persone a bordo - 30 in località Le Prese nel Comune di Lanzada: le prime informazioni parlavano di tre persone a bordo, tutte miracol ... Riporta affaritaliani.it

Valtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale - E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. Secondo iltempo.it