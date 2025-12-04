Elicottero precipita in Valtellina salvi gli occupanti

L'incidente questa mattina, sul posto i vigili del fuoco: l'annuncio del governatore della Lombardia Fontana L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Elicottero precipita in Valtellina, salvi gli occupanti

Le immagini dell'elicottero precipitato a Lanzada - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero privato precipita a Lanzada, salvi tutti i passeggeri lecconotizie.com/cronaca/lecco-… via @Lecco Notizie Vai su X

Elicottero precipita a Lanzada, in Valtellina: pilota e passeggeri salvi - Il mezzo, secondo quanto emerge dalle prime verifiche, era impegnato nelle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza successive alla frana che ha colpito la Valmalenco il 12 novembre. Segnala tg.la7.it

Precipita un elicottero in Valtellina, salvi i quattro passeggeri - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Da msn.com

Elicottero precipita in Valtellina: quattro persone salvate - L’incidente a Lanzada questa mattina: atterraggio pesante in zona impervia, tutti i passeggeri estratti vivi dai soccorritori ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Elicottero precipita in Valtellina, a bordo cinque persone: tutti salvi i passeggeri - 35 un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato nella stessa zona segnata dalla frana di ... msn.com scrive

Paura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. Scrive notizie.it

Elicottero precipitato in Valtellina nella zona di Lanzada vicino Sondrio, salvi i 5 passeggeri a bordo - Il velivolo era impiegato nel monitoraggio di una frana. virgilio.it scrive