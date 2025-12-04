Elicottero precipita in Valtellina a bordo quattro persone | si cercano i dispersi

Ilmessaggero.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Alle 8.35 un elicottero con a bordo quattro persone è precipitato nella stessa zona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Elicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: si cercano i dispersi

