Elicottero precipita in Valtellina a bordo cinque persone | tutti salvi i passeggeri

Ilmessaggero.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Alle 8.35 un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato nella stessa zona segnata dalla frana di poche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

elicottero precipita in valtellina a bordo cinque persone tutti salvi i passeggeri

© Ilmessaggero.it - Elicottero precipita in Valtellina, a bordo cinque persone: tutti salvi i passeggeri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elicottero precipita valtellina bordoElicottero precipita in Valtellina, a bordo cinque persone: tutti salvi i passeggeri - 35 un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato nella stessa zona segnata dalla frana di ... ilgazzettino.it scrive

elicottero precipita valtellina bordoElicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: si cercano i dispersi - Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Secondo ilmattino.it

elicottero precipita valtellina bordoElicottero precipita in Valtellina, quattro le persone a bordo - L'allarme è scattato mentre il velivolo stava sorvolando la località Le Prese nel comune di Lanzada. Riporta ticinonews.ch

elicottero precipita valtellina bordoValtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Valtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri ... Come scrive tg24.sky.it

Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: si cercano i passeggeri - Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato a Lanzada (Sondrio) nella mattinata del 4 dicembre. Come scrive fanpage.it

elicottero precipita valtellina bordoValtellina, cade elicottero: si cercano 4 persone - Un elicottero con a bordo 4 persone è caduto a Lanzanda, in Valtellina, territorio del Comune di Sondrio. Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Precipita Valtellina Bordo