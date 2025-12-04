Elicottero precipita in Valtellina a bordo cinque persone | tutti salvi i passeggeri
Momenti di paura questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Alle 8.35 un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato nella stessa zona segnata dalla frana di poche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Precipita un elicottero nel parmense a causa della Nebbia, morto Lorenzo Rovagnati: il Video - facebook.com Vai su Facebook
Elicottero precipita in Valtellina, a bordo cinque persone: tutti salvi i passeggeri - 35 un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato nella stessa zona segnata dalla frana di ... ilgazzettino.it scrive
Elicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: si cercano i dispersi - Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Secondo ilmattino.it
Elicottero precipita in Valtellina, quattro le persone a bordo - L'allarme è scattato mentre il velivolo stava sorvolando la località Le Prese nel comune di Lanzada. Riporta ticinonews.ch
Valtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Valtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri ... Come scrive tg24.sky.it
Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: si cercano i passeggeri - Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato a Lanzada (Sondrio) nella mattinata del 4 dicembre. Come scrive fanpage.it
Valtellina, cade elicottero: si cercano 4 persone - Un elicottero con a bordo 4 persone è caduto a Lanzanda, in Valtellina, territorio del Comune di Sondrio. Come scrive lapresse.it