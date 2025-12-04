Elicottero precipita in Valmalenco le immagini dal drone

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dal drone dell'elicottero precipitato a Lanzada, in provincia di Sondrio, nella mattinata di giovedì 4 dicembre  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Immagine generica

