Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina soccorsi in azione

Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina, 4 dicembre, in Valtellina. La notizia è stata diffusa dal Corriere.it che specifica che il veivolo sorvolava la località Le Prese a Lanzada ( Sondrio ). L’allarme è scattato alle 8.35 quando l’elicottero è stato visto precipitare. Sono immediatamente scattate le richieste di aiuto e soccorso. I vigili del fuoco sono stati mobilitati con più squadre. Il luogo dell’incidente è molto impervio ed è ancora ignoto il destino degli occupanti dell’elicottero. Sul posto i carabinieri di Sondrio, insieme ai soccorsi di Areu 118 anche con l’eliambulanza e il Soccorso Alpino e speleologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, soccorsi in azione

