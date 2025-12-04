Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina | si cercano i passeggeri

Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato a Lanzada (Sondrio) nella mattinata del 4 dicembre. I vigili del fuoco e i sanitari stanno cercando i passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I #vigilidelfuoco hanno individuato l' #elicottero disperso con due persone, precipitato a 1.000 metri d'altezza, sul versante appenninico aretino. Era decollato da Venezia, l'allarme era scattato quando il 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto una richiesta Vai su X

Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: dispersi i passeggeri - Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Secondo leggo.it

Valtellina, caduto elicottero con quattro persone a bordo: si cercano i passeggeri - È precipitato in Valtellina: stava sorvolando la località Le Prese in comune di Lanzada. Si legge su msn.com

Mario Paglicci e Fulvio Casini, gli imprenditori a bordo dell'elicottero precipitato. L'ultimo messaggio alla famiglia, poi la caduta e il rogo - I due uomini erano partiti da Venezia per raggiungere Arezzo, dove non sono mai atterrati ... Si legge su today.it

«Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. A bordo l'imprenditore Paglicci. Cosa sappiamo - Sul posto carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino ... corriereadriatico.it scrive

Elicottero con due persone a bordo scompare tra Toscana e Marche - Mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche si sono persi i contatti radio con il pilota. Segnala iltempo.it

Arezzo, ritrovato l’elicottero precipitato domenica per un'avaria. A bordo due persone - Dopo lunghe ricerche continuate anche nella notte è stato ritrovato l’elicottero Agusta AW 109 della Leonardo precipitato nel pomeriggio di ieri mentre volava sull'Alpe della Luna, al confine tra le ... Secondo ilgiornale.it