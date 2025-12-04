Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina | dispersi i passeggeri

Leggo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Alle 8.35 un elicottero con a bordo quattro persone è precipitato nella stessa zona. 🔗 Leggi su Leggo.it

elicottero con 4 persone a bordo precipita in valtellina dispersi i passeggeri

© Leggo.it - Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: dispersi i passeggeri

Leggi anche questi approfondimenti

elicottero 4 persone bordoElicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: dispersi i passeggeri - Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Scrive leggo.it

elicottero 4 persone bordoValtellina, caduto elicottero con quattro persone a bordo: si cercano i passeggeri - È precipitato in Valtellina: stava sorvolando la località Le Prese in comune di Lanzada. Riporta milano.corriere.it

elicottero 4 persone bordoMario Paglicci e Fulvio Casini, gli imprenditori a bordo dell'elicottero precipitato. L'ultimo messaggio alla famiglia, poi la caduta e il rogo - I due uomini erano partiti da Venezia per raggiungere Arezzo, dove non sono mai atterrati ... Da today.it

«Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. A bordo l'imprenditore Paglicci. Cosa sappiamo - Sul posto carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino ... corriereadriatico.it scrive

Elicottero con due persone a bordo scompare tra Toscana e Marche - Mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche si sono persi i contatti radio con il pilota. Segnala iltempo.it

Arezzo, ritrovato l’elicottero precipitato domenica per un'avaria. A bordo due persone - Dopo lunghe ricerche continuate anche nella notte è stato ritrovato l’elicottero Agusta AW 109 della Leonardo precipitato nel pomeriggio di ieri mentre volava sull'Alpe della Luna, al confine tra le ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero 4 Persone Bordo