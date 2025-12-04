Elicottero con 3 persone a bordo precipita in Valtellina | passeggeri salvi il velivolo è distrutto

Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese, in Valtellina al confine con la Svizzera. Alle 8.35 un elicottero con a bordo tre persone. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Elicottero con 3 persone a bordo precipita in Valtellina: passeggeri salvi, il velivolo è distrutto

