Elicottero caduto in Valtellina shock a Lanzanda | si cercano i 4 passeggeri
Sembrerebbe che lo schianto si sa verificato in un punto particolarmente impervio e con terreno scosceso, sul versante della "Galleria Artificiale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
I resti dell'elicottero precipitato tra #Brescia e Mantova Tragedia questa mattina tra Fiesse e Casalromano, dove un elicottero civile è caduto intorno alle 10.40. A bordo c’era un uomo di 56 anni, il cui decesso è stato constatato sul posto. Il velivolo, partito da - facebook.com Vai su Facebook
++ Segnalato un elicottero caduto, ricerche nel Pesarese ++. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri #ANSA Vai su X
Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, soccorsi in azione - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio. ilfattoquotidiano.it scrive
Valtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri - In corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del 118 ... Scrive tg24.sky.it
Valtellina, caduto elicottero con quattro persone a bordo: si cercano i passeggeri - È precipitato in Valtellina: stava sorvolando la località Le Prese in comune di Lanzada. Da msn.com
Elicottero precipita a Lanzanda in Valtellina: ricerche in corso per quattro persone - Le squadre di soccorso, tra vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino, sono impegnate nelle operazioni di ricerca dopo il crash dell’elicottero in territorio di Sondrio. Secondo msn.com
Elicottero precipita in provincia di Sondrio: a bordo c'erano 4 persone - Un elicottero è precipitato al suolo questa mattina, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. Segnala today.it