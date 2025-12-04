Elicottero caduto in Valtellina shock a Lanzanda | si cercano i 4 passeggeri

Ildifforme.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrerebbe che lo schianto si sa verificato in un punto particolarmente impervio e con terreno scosceso, sul versante della "Galleria Artificiale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

elicottero caduto in valtellina shock a lanzanda si cercano i 4 passeggeri

© Ildifforme.it - Elicottero caduto in Valtellina, shock a Lanzanda: si cercano i 4 passeggeri

News recenti che potrebbero piacerti

elicottero caduto valtellina shockElicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, soccorsi in azione - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio. ilfattoquotidiano.it scrive

elicottero caduto valtellina shockValtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri - In corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del 118 ... Scrive tg24.sky.it

elicottero caduto valtellina shockValtellina, caduto elicottero con quattro persone a bordo: si cercano i passeggeri - È precipitato in Valtellina: stava sorvolando la località Le Prese in comune di Lanzada. Da msn.com

elicottero caduto valtellina shockElicottero precipita a Lanzanda in Valtellina: ricerche in corso per quattro persone - Le squadre di soccorso, tra vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino, sono impegnate nelle operazioni di ricerca dopo il crash dell’elicottero in territorio di Sondrio. Secondo msn.com

Elicottero precipita in provincia di Sondrio: a bordo c'erano 4 persone - Un elicottero è precipitato al suolo questa mattina, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Caduto Valtellina Shock