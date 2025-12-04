Elicottero caduto in Valtellina | salve 4 persone

Sono tutti salvi i passeggeri dell’elicottero precipitato questa mattina poco prima delle 8.30 a Lanzada, in provincia di Sondrio, in località Le Prese. Secondo le prime informazioni, l’elicottero sarebbe precipitato contro una parete rocciosa in una zona impervia. Si tratta di un mezzo privato utilizzato per lavori in quota. A bordo, secondo quanto riportano i vigili del fuoco, c’erano il pilota e due operai e le loro condizioni di salute sarebbero complessivamente buone, con ferite di lievi entità. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Elicottero caduto in Valtellina: salve 4 persone

