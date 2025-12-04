Elicottero caduto in Valtellina recuperati i passeggeri | morto un uomo tre feriti
Lanzada, comune di circa 1.500 abitanti situato in Valmalenco, ai piedi delle Alpi a 1.000 metri di altitudine e vicino al confine svizzero, è stato teatro di questo tragico evento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
E' morto uno dei quattro uomini a bordo dell'elicottero caduto in mattinata in Valtellina. #ANSA Vai su X
L'elicottero caduto trasportava dei lavoratori impegnati nel ripristino di una frana, tempestivo l'intervento dei soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
Elicottero precipitato in Valtellina nella zona di Lanzada vicino Sondrio, salvi i 5 passeggeri a bordo - Il velivolo era impiegato nel monitoraggio di una frana. Lo riporta virgilio.it
Valtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale - E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. iltempo.it scrive
Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, passeggeri estratti vivi. - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio. Scrive ilfattoquotidiano.it
Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: salvi i 4 passeggeri a bordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: salvi i 4 passeggeri a bordo ... Secondo tg24.sky.it
Elicottero cade tra i monti della Valtellina, morto un operaio: doveva intervenire su una frana – Il video - Gli altri tre tra passeggeri e pilota non risultano in condizioni gravi ... Da open.online
Elicottero caduto in Valtellina, un passeggero è morto - E' morto uno dei quattro uomini a bordo dell'elicottero caduto questa mattina prima delle 9 in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Scrive msn.com