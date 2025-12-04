Elicottero caduto in Valtellina | c’è una vittima
È morto in ospedale a Sondrio uno dei quattro uomini che erano a bordo dell’ elicottero caduto questa mattina nel territorio comunale di Lanzada, in Valtellina: si tratta di un operaio che era sul mezzo per il sorvolo dell’area franata il 12 novembre in Valmalenco, dove avrebbe dovuto lavorare assieme ai colleghi. Tra gli altri tre feriti c’è l’esperto pilota Maurizio Folini, che ha compiuto numerose operazioni di elisoccorso sull’Everest: avrebbe riportato soltanto la lesione a una mano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
E' morto uno dei quattro uomini a bordo dell'elicottero caduto in mattinata in Valtellina. #ANSA Vai su X
#Sondrio Sono ferite ma in buone condizioni le persone che erano a bordo dell'elicottero caduto stamani sulle montagne della Valmalenco. Si tratta di tecnici e operai che stavano sorvolando la zona, dopo una frana. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicur - facebook.com Vai su Facebook
Elicottero caduta in Valtellina, morto uno dei passeggeri - L’equipaggio del Drago 166 dei Vigili del fuoco ha individuato il corpo a valle rispetto al punto di impatto dell’elicottero precipitato ... Scrive rainews.it
Valtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale - E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. Secondo iltempo.it
Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, passeggeri estratti vivi. - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio. Riporta ilfattoquotidiano.it
Elicottero precipita in provincia di Sondrio: morto un passeggero, salvi due operai e il pilota Maurizio Folini - Guidato dal pilota 60enne Maurizio Folini, il mezzo stava trasportando alcuni operai sul luogo di una frana che ha interessato la zona di recente ... Lo riporta today.it
Elicottero caduto in Valtellina, un passeggero è morto - E' morto uno dei quattro uomini a bordo dell'elicottero caduto questa mattina prima delle 9 in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Lo riporta msn.com
Il cielo blu nell’ultimo video: elicottero caduto, il selfie di Mario alla famiglia prima dello schianto - Il grave incidente in provincia di Arezzo: due imprenditori erano a bordo del velivolo che poi si è schiantato. Secondo lanazione.it