È morto in ospedale a Sondrio uno dei quattro uomini che erano a bordo dell’ elicottero caduto questa mattina nel territorio comunale di Lanzada, in Valtellina: si tratta di un operaio che era sul mezzo per il sorvolo dell’area franata il 12 novembre in Valmalenco, dove avrebbe dovuto lavorare assieme ai colleghi. Tra gli altri tre feriti c’è l’esperto pilota Maurizio Folini, che ha compiuto numerose operazioni di elisoccorso sull’Everest: avrebbe riportato soltanto la lesione a una mano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elicottero caduto in Valtellina: c’è una vittima