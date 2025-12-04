Elicottero caduto a Lanzada | un morto

Si aggrava il bilancio dell'incidente di questa mattina a Lanzada dove un elicottero che stava trasportando degli operai impegnati nella messa in sicurezza del versante in località Le Prese, è precipitato dopo aver urtato, con ogni probabilità, un ramo, in fase di discesa.Un mortoContrariamente a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Elicottero caduto a Lanzada: un morto

