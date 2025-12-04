Elicottero cade tra i monti della Valtellina morto un operaio | doveva intervenire su una frana – Il video
È morto uno dei quattro uomini a bordo dell’elicottero caduto questa mattina prima delle 9 in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Si tratterebbe di un operaio che era a bordo del velivolo per il sorvolo di un’ area franata nei giorni scorsi dove doveva lavorare assieme ai colleghi. Portato all’ospedale di Sondrio, è deceduto poco dopo il ricovero. Insieme ad altri due colleghi avrebbe dovuto essere lasciato alla base della frana per condurre i sopralluoghi da terra, ma l’elicottero è precipitato per cause ancora da accertare. Ferito anche il pilota dell’elicottero, Maurizio Folini, un 60enne di Chiuro (Sondrio) con all’attivo numerose operazioni di elisoccorso sull’Everest. 🔗 Leggi su Open.online
