Elezioni regionali Aldo Simonelli il più votato degli under 35

Nel panorama delle elezioni regionali, emerge un dato politico significativo: tra tutti i candidati under 35 della provincia di Caserta alle elezioni regionali, Aldo Simonelli del Movimento 5 Stelle risulta il più votato, con 4.574 preferenze, superando anche candidati provenienti da liste. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Elezioni regionali, Aldo Simonelli il più votato degli under 35

