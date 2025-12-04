El Fùtbol | Ettore Bassi fa tappa a Locri
Appuntamento con un protagonista della scena contemporanea nazionale per la XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024-2025, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano.Ettore Bassi farà tappa all'Auditorium Palazzo della Cultura di Locri, domenica 7. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Locri, Ettore Bassi in scena con “El Fùtbol” | INFO - Appuntamento con un protagonista della scena contemporanea nazionale per la XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024- Lo riporta strettoweb.com
"El fùtbol" con Ettore Bassi al Teatro Govi - Arriva al Teatro Govi di Genova venerdì 5 dicembre il coinvolgente ed emozionante spettacolo “EL FÙTBOL” dopo avere toccato varie città riscuotendo un grande successo. Riporta genovatoday.it
Ettore Bassi racconta “El Fùtbol”: lo spettacolo sul palco del Teatro Fonderia Leopolda - Una produzione dell’associazione culturale Foxtrot Golf, con la regia di Francesco Branchetti, con i costumi di Clara Surro, il progetto illuminotecnico di José De la Paz e l’organizzazione di ... Si legge su grossetonotizie.com
’El Fùtbol’: Ettore Bassi si emoziona con i brividi e le magie del pallone - Quello che Ettore Bassi porta in scena stasera alle 21 al teatro Dehon con ’El Fùtbol’ è uno spettacolo che celebra il lato più romantico del calcio. ilrestodelcarlino.it scrive
Ettore Bassi e l’amore per il calcio - FOLLONICA Ettore Bassi (foto) racconta ’El Fùtbol’ sul palco del Teatro Fonderia Leopolda. Secondo msn.com