Effetto Takaichi sull’economia giapponese | la crisi del riso si affievolisce e i mercati chiudono in positivo

La ‘crisi del riso’ in Giappone va verso un miglioramento, di pari passo con la chiusura in positivo dei mercati azionari. l’indice delle previsioni sui prezzi dell’alimento, fondamentale per il sistema nutrizionale nazionale, è sceso di 7 punti rispetto al mese precedente e attestandosi a quota 32 a novembre. Le statistiche arrivano da un’organizzazione che comprende la Federazione nazionale delle associazioni cooperative agricole. Questo risultato riflette l’aumento dei raccolti e le previsioni di maggiori scorte del settore privato alla fine del primo semestre 2026. Insomma, sembra che l’arrivo della premier conservatrice, Sanae Takaichi, abbia risvegliato lo spirito finanziario del Sol levante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Effetto Takaichi sull’economia giapponese: la crisi del riso si affievolisce e i mercati chiudono in positivo

