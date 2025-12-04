Eduscopio 2025 | i dirigenti raccontano ciò che non si vede nei numeri
L’edizione 2025 di Eduscopio, l’indagine della Fondazione Agnelli che misura la qualità delle scuole superiori in base ai risultati universitari e lavorativi degli ex studenti, conferma una tendenza ormai chiara: Udine e la sua provincia sono tra i territori italiani più virtuosi nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
COSA DICE E COSA NON DICE EDUSCOPIO Ogni anno, quando escono i dati di Eduscopio, si riaccende il dibattito sulle “classifiche” delle scuole. Credo sia importante, come dirigenti scolastici, riportare la discussione alla sua dimensione corretta: quella di - facebook.com Vai su Facebook
Eduscopio 2025: i dirigenti raccontano ciò che non si vede nei numeri - Dallo Stellini al Copernico, passando per la Bassa Friulana e il Magrini Marchetti: stabilità dei docenti, attenzione allo studente, cura dell’eccellenza e classi più contenute. udinetoday.it scrive
Eduscopio 2025, il ds di un liceo nella top 10: “Con docenti titolari che vivono sul territorio si è avvantaggiati” – INTERVISTA - Il Liceo Scientifico Giorgione di Castelfranco Veneto è collocato dalla ricerca Eduscopio della Fondazione Agnelli nella top ten dei licei scientifici in Italia, oltre che primo tra tutte le scuole in ... Secondo tecnicadellascuola.it
Eduscopio 2025, la scuola migliore d’Italia è in provincia di Padova. La preside: “Un traguardo che ci spinge a fare sempre meglio il nostro lavoro” - Il miglior liceo d’Italia secondo Eduscopio 2025 è il «Giovanni Battista Ferrari» di Este, in provincia di Padova, con un punteggio pari a circa 94,5/100, grazie soprattutto ai risultati universitari ... orizzontescuola.it scrive