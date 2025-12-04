Educazione al comportamento Anp chiede al Ministero | Disporre quanto prima dell’elenco delle strutture esterne convenzionate

Il D.P.R. n. 1342025 ha introdotto modifiche sostanziali allo Statuto delle studentesse e degli studenti con l’obiettivo di rafforzare il valore educativo delle sanzioni disciplinari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Bachelor in Scienze Cinotecniche Trasforma la tua passione per i cani in una carriera riconosciuta! Il Bachelor in Scienze Cinotecniche ti offre una formazione completa su comportamento, educazione e benessere animale. Un percorso accademico pen - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia è ferma sull’educazione sessuale e affettiva a scuola: Milano fa da sé e chiede una legge nazionale - Milano – Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il 7 luglio un ordine del giorno che rappresenta un altro piccolo passo verso l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale obbligatoria ... Come scrive ilgiorno.it

Educazione sessuale, il Pd chiede l'obbligo. Ma una famiglia su due è ancora contraria - Un ordine del giorno per chiedere al sindaco di fare pressing sul governo per rendere obbligatoria nel sistema scolastico nazionale l'educazione alla sessualità e all'affettività e a promuovere - Scrive ilgiornale.it

SCUOLA/ “L’educazione sessuale chiede esperti sì, ma del senso della vita” - Scusate la banalità dell’esempio, che comunque può aiutare a capire anche quelli meno esperti di certe questioni. Scrive ilsussidiario.net