Edilizia via libera alla riforma | ok del Cdm al nuovo codice
(Adnkronos) – Via libera alla riforma dell'edilizia. A quanto si apprende il Consiglio dei ministri in corso ha infatti approvato la riforma del Codice dell'edilizia e delle costruzioni. Cinque articoli in tutto per la delega che tra i principi prevede la "razionalizzazione, semplificazione e riordino, all'interno di un testo normativo omogeneo, di tutte le disposizioni legislative .
