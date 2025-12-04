Edilizia Salvini | Con il nuovo codice regole più chiare così eviteremo altri casi Milano

“Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme dopo più di vent'anni di attesa. Offriamo all'Italia regole più chiare e certe, tagliando la burocrazia: in questo modo non avremo più altri casi-Milano, con contenziosi tra enti locali e magistratura che rischiano di paralizzare le città. Sono molto soddisfatto”. Così Matteo Salvini dopo l'approvazione del Codice Edilizia da parte del consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Edilizia, Salvini: "Con il nuovo codice regole più chiare, così eviteremo altri casi Milano"

News recenti che potrebbero piacerti

Il testo sull'edilizia che Salvini oggi porterà in Consiglio dei Ministri è un golpe contro il territorio. Prevede il silenzio assenso per le sanatorie degli abusi edilizi e cosa grave trasforma in norma il modello Milano per la realizzazione di grattacieli e interventi urba - facebook.com Vai su Facebook

La riforma del codice dell'edilizia voluta dal ministro Salvini, il testo sarà discusso in Consiglio dei ministri. In vista c'è un condono sugli abusi precedenti al 1967, ma il ministero smentisce Vai su X

Edilizia, Salvini: "Con il nuovo codice regole più chiare, così eviteremo altri casi Milano" - “Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme dopo più di vent’anni di ... Secondo iltempo.it

Edilizia: Salvini, con nuovo codice regole piu' chiare e certe e meno burocrazia - 'Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme ... Da ilsole24ore.com

Nuovo codice dell’edilizia in Cdm/ Obiettivo, sanare gli abusi storici: le principali novità previste - Nuovo codice dell'edilizia arriva in Cdm, in consiglio dei ministri: ecco tutte le novità previste, il focus sugli abusi storici, i dettagli ... Secondo ilsussidiario.net

Al via la riforma dell’edilizia: Salvini condona i vecchi abusi e “legalizza” il modello Milano - Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge delega per riscrivere il Testo unico dell’edilizia. editorialedomani.it scrive

Nuovo codice dell’edilizia: ok del Cdm, ecco cosa cambierà con la riforma - Riforma edilizia, dal Cdm semaforo verde alla legge di delega per la riscrittura del Tue. Si legge su policymakermag.it

Riforma dell’edilizia, via libera al nuovo codice: cosa cambia su permessi e scadenze - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Testo Unico dell’edilizia per rendere commerciabili abitazioni con difformità non gravi rispetto agli standard attuali. Scrive msn.com