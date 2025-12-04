Edilizia Salvini | Con il nuovo codice regole più chiare così eviteremo altri casi Milano

Iltempo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme dopo più di vent'anni di attesa. Offriamo all'Italia regole più chiare e certe, tagliando la burocrazia: in questo modo non avremo più altri casi-Milano, con contenziosi tra enti locali e magistratura che rischiano di paralizzare le città. Sono molto soddisfatto”. Così Matteo Salvini dopo l'approvazione del Codice Edilizia da parte del consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

edilizia salvini con il nuovo codice regole pi249 chiare cos236 eviteremo altri casi milano

© Iltempo.it - Edilizia, Salvini: "Con il nuovo codice regole più chiare, così eviteremo altri casi Milano"

News recenti che potrebbero piacerti

edilizia salvini nuovo codiceEdilizia, Salvini: "Con il nuovo codice regole più chiare, così eviteremo altri casi Milano" - “Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme dopo più di vent’anni di ... Secondo iltempo.it

edilizia salvini nuovo codiceEdilizia: Salvini, con nuovo codice regole piu' chiare e certe e meno burocrazia - 'Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme ... Da ilsole24ore.com

edilizia salvini nuovo codiceNuovo codice dell’edilizia in Cdm/ Obiettivo, sanare gli abusi storici: le principali novità previste - Nuovo codice dell'edilizia arriva in Cdm, in consiglio dei ministri: ecco tutte le novità previste, il focus sugli abusi storici, i dettagli ... Secondo ilsussidiario.net

Al via la riforma dell’edilizia: Salvini condona i vecchi abusi e “legalizza” il modello Milano - Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge delega per riscrivere il Testo unico dell’edilizia. editorialedomani.it scrive

edilizia salvini nuovo codiceNuovo codice dell’edilizia: ok del Cdm, ecco cosa cambierà con la riforma - Riforma edilizia, dal Cdm semaforo verde alla legge di delega per la riscrittura del Tue. Si legge su policymakermag.it

edilizia salvini nuovo codiceRiforma dell’edilizia, via libera al nuovo codice: cosa cambia su permessi e scadenze - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Testo Unico dell’edilizia per rendere commerciabili abitazioni con difformità non gravi rispetto agli standard attuali. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Edilizia Salvini Nuovo Codice