Edilizia nomine e assicurazioni | cosa ha approvato il Cdm

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha confermato Ernesto Carbone alla guida dell’Agenzia delle Entrate e Roberto Alesse alla direzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La decisione, assunta su proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rientra nelle procedure di rinnovo dei rispettivi incarichi. Nel corso della stessa riunione, il governo ha inoltre affidato a Giovanni Spalletta, dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle Entrate, il ruolo di direttore generale delle Finanze, prorogandone contestualmente il comando presso la Direzione. Nasce il Codice dell’edilizia e delle costruzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

edilizia nomine e assicurazioni cosa ha approvato il cdm

© Ilgiornale.it - Edilizia, nomine e assicurazioni: cosa ha approvato il Cdm

Leggi anche questi approfondimenti

edilizia nomine assicurazioni cosaEdilizia, nomine e assicurazioni: cosa ha approvato il Cdm - Cambiano le norme sulle assicurazioni: novità per veicoli storici e ... Segnala ilgiornale.it

Edilizia: sanatorie più semplici, riviste le sanzioni, la data del 1967. Cosa c’è nella bozza di riforma - Stop alle doppie richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Edilizia Nomine Assicurazioni Cosa