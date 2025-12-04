Eco & Chic Market - Christmas Edition

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Roma dopo tanto tempo l'Eco & Chic Market, l’appuntamento dedicato all’artigianato contemporaneo, alla creatività sostenibile e alle idee regalo di Natale. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dicembre, e si sposta negli spazi esterni della Città dell’Altra Economia, nel cuore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

