Torna a Roma dopo tanto tempo l'Eco & Chic Market, l’appuntamento dedicato all’artigianato contemporaneo, alla creatività sostenibile e alle idee regalo di Natale. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dicembre, e si sposta negli spazi esterni della Città dell’Altra Economia, nel cuore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Eco & Chic Market - Christmas Edition