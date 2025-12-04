Ecco la nuova palestra Buonarroti | il taglio del nastro

La nuova palestra Buonarroti a Sansepolcro è stata inaugurata dopo importanti lavori di adeguamento sismico e riqualificazione, che hanno coinvolto copertura, pavimento, spogliatoi e finiture. Alla cerimonia hanno partecipato autorità locali, rappresentanti della Regione Toscana, tecnici, la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Ecco la nuova palestra Buonarroti: il taglio del nastro

