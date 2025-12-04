Ecco la figlia segreta di Putin Immagini clamorose è in Europa | chi è davvero
È diventato un caso diplomatico inatteso quello esploso nel cuore di Parigi, dove un’intervista improvvisata per strada ha trasformato una normale giornata nella capitale francese in un episodio destinato a far discutere a lungo. Un giornalista ucraino ha infatti avvicinato una giovane donna bionda e le ha rivolto una domanda apparentemente semplice: “Le piace vivere in Europa?”. Ma l’interrogativo, posto con tono polemico, ha assunto un senso del tutto diverso dopo che l’emittente Nexta Tv ha diffuso la sua identità: secondo la rete, quella ragazza sarebbe la presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
