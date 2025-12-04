Ecco i vincitori del bando 7 Idee per cambiare l’Italia | premiate le 7 startup più innovative con 280 mila euro

4 dic 2025

Si è conclusa la prima edizione di «7 Idee per cambiare l’Italia» per valorizzare i migliori progetti italiani sulla sostenibilità. Le 7 startup vincitrici (AquaLink, BioPhi, Dafne, Dataclean, Pink Road, Pit’sa, Talea) sono state premiate a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, dal direttore de L’Espresso Emilio Carelli, al termine della pitch competition conclusiva che ha messo a confronto le 14 finaliste. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le migliori 7 startup riceveranno un pacchetto media da investire in strategie di marketing e comunicazione dal valore complessivo di 280. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it



© Ilgiornale.it - Ecco i vincitori del bando "7 Idee per cambiare l’Italia": premiate le 7 startup più innovative con 280 mila euro

