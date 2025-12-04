Ecco i vincitori del bando 7 Idee per cambiare l' Italia | L' Espresso premia le 7 startup più innovative con 280 mila euro
Si è conclusa la prima edizione di “7 Idee per cambiare l'Italia”, l'iniziativa promossa da L'Espresso, in collaborazione con Q8 Italia in qualità di main partner, per valorizzare i migliori progetti italiani sulla sostenibilità. Le 7 startup vincitrici (AquaLink, BioPhi, Dafne, Dataclean, Pink Road, Pit'sa, Talea) sono state premiate a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, dal direttore de L'Espresso Emilio Carelli, al termine della pitch competition conclusiva che ha messo a confronto le 14 finaliste. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
L’annuncio del presidente della Regione Cirio alla presentazione dei vincitori del Bando Neve: “Ci siamo candidati a ospitare alcune discipline dei Giochi invernali transalpini” - facebook.com Vai su Facebook
L’Insubria è tra i 26 vincitori del bando @Fondaz_Telethon- @FondCariplo Il progetto della ricercatrice Isabella Barbiero ottiene 227.350€ per studiare il disordine #CDKL5, rara #encefalopatia del #neurosviluppo ? uninsubria.it/premio-disordi… #unins Vai su X
“7 Idee per cambiare l’Italia”: L’Espresso premia le startup più innovative - Le 7 startup vincitrici (AquaLink, BioPhi, Dafne, Dataclean, Pink Road, Pit’sa, Talea) sono state premiate a Roma, riceveranno un pacchetto media da investire ... Riporta repubblica.it
Terzo settore: Acli, il 3 aprile a Milano la premiazione dei vincitori del bando “Sosteniamo le idee in circolo” - Sono 11 i circoli Acli vincitori della prima edizione del bando “Sosteniamo le idee in circolo”, promosso dalle Acli nazionali e sostenuto da Vittoria Assicurazioni, che verranno premiati giovedì 3 ... Si legge su agensir.it
Acli, progetti innovativi dalle sedi periferiche con il bando “Sosteniamo le idee in circolo” - Sono 11 i progetti vincitori del bando “Sosteniamo le idee in circolo”, promosso dalle Acli nazionali e sostenuto da Vittoria Assicurazioni. Come scrive vita.it