Ecco a Galeata l’ufficio postale Polis

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato operativo l’ ufficio postale di Galeata dopo i lavori del Progetto Polis che l’hanno trasformato in sportello unico digitale di prossimità, dove fra l’altro si può richiedere e rinnovare il passaporto elettronico. "Sono terminati i lavori di ammodernamento della sede di via Castellucci 1 – precisa la nota di Poste Italiane di Forlì – finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto nazionale Polis, finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e con cui Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco a galeata l8217ufficio postale polis

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco a Galeata l’ufficio postale Polis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

galeata l8217ufficio postale polisEcco a Galeata l’ufficio postale Polis - È tornato operativo l’ ufficio postale di Galeata dopo i lavori del Progetto Polis che l’hanno trasformato in sportello unico digitale di prossimità, dove fra l’altro si può richiedere e rinnovare il ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Galeata L8217ufficio Postale Polis