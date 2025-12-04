È tornato operativo l’ ufficio postale di Galeata dopo i lavori del Progetto Polis che l’hanno trasformato in sportello unico digitale di prossimità, dove fra l’altro si può richiedere e rinnovare il passaporto elettronico. "Sono terminati i lavori di ammodernamento della sede di via Castellucci 1 – precisa la nota di Poste Italiane di Forlì – finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto nazionale Polis, finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e con cui Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco a Galeata l’ufficio postale Polis