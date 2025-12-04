eccellenza cenci trova casa allo young santarcangelo

Un volto nuovo in casa Young Santarcangelo. Il club clementino nei giorni scorsi ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Christian Cenci che si aggiunge alla rosa di mister Riccipetitoni. Cenci porta con sé a Santarcangelo un’importante esperienza maturata negli anni: un anno in Lega Pro con il Ravenna e nove stagioni in serie D, durante le quali ha vestito le maglie di Forlì, San Marino, Vado, Sancataldese, Paternò, Fossano, Sangiovannese e, nell’ultima stagione, della Novaromentin. " Santarcangelo – dicono dallo Young – accoglie Christian convinti che la sua professionalità, il suo percorso professionale e la sua dedizione rappresentino un valore significativo per la crescita dei nostri giovani e per il proseguo del campionato ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

