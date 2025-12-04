Ecce Schlein

Checché se ne dica e qualsiasi motivazione si adduca, Elly Schlein resta l’unica tra i leader dei partiti di opposizione che non parteciperà ad Atreju. Ne consegue che, considerando anche la maggioranza, sarà la sola tra i numeri uno della politica italiana a risultare assente a una manifestazione che, come mai prima d’ora, visti parterre . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ecce Schlein

Altre letture consigliate

Corriere Salentino. . L’arrivo di Elly Schlein a Lecce contestata dai ProPalestina. Dopo l’incontro con gli esponenti del Pd ed il comizio con stoccate al governo centrale. Servizio di Marco Russo. - facebook.com Vai su Facebook

Schlein a Meloni: “Vi batteremo, non ci divideremo”. La Festa dell’Unità si collega con la Flotilla - Un collegamento con la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, a bordo il deputato dem Arturo Scotto e l’europarlamentare dem Annalisa Corrado, diretti a Gaza. Da repubblica.it

Schlein attacca la destra: “Solo tagli e retorica vuota, uniti li battiamo ovunque” - Arriva a Pesaro, sale sul palco in riva al mare che dista appena 80 chilometri da quello dove Giorgia Meloni sta già comiziando, e prima di intervenire — accolta dagli applausi ... Da repubblica.it

La fantapolitica della Schlein - Come altro spiegare altrimenti l'accorata denuncia del fatto che "con la destra al governo la ... Si legge su ilgiornale.it

Schlein, serve una legge contro l'omotransfobia - "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione: sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. Lo riporta ansa.it

Schlein a Meloni: 'Uniti vi batteremo. No alla donna sola al comando'. La premier: 'E' un'ossessione' - Un incrocio di feste, con la segretaria del Pd Elly Schlein che ha chiuso quella nazionale dell'Unità a Reggio Emilia qualche ora dopo l'intervento del presidente del M5s Giuseppe Conte davanti al ... Lo riporta ansa.it

Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: “Vergogna, siamo al delirio” - La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che “la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Si legge su fanpage.it