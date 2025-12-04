eCampus apre le iscrizioni alla IX edizione dei 30 CFU ex art 13 DPCM del 4 agosto 2023 – tutto quello che serve sapere

Il mondo della scuola cambia rapidamente e, per molti docenti, l’ampliamento delle proprie competenze non è più solo un’opportunità, ma una necessità. L’Università eCampus, punto di riferimento nella formazione degli insegnanti, ha attivato la IX edizione dei 30 CFU abilitanti ex art. 13, il percorso per chi è già abilitato e desidera ottenere una nuova . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it