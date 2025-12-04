EA FC 26 SBC Giocatore A Scelta Luna Fredda Lista Carte E Requisiti

La SBC Giocatore A Scelta Luna Fredda è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all’area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Giocatore A Scelta Luna Fredda al minor prezzo possibile entro 7 giorni a partire da oggi. Completa questa sfida per ottenere un pacchetto contenente un Giocatore a scelta luna piena dicembre (Non scambiabile). 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Giocatore A Scelta Luna Fredda Lista Carte E Requisiti

