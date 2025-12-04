È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Tpi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito il  nuovo   numero  di   Internazionale.  Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani,  venerdì 5 dicembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Vitali per elettronica, fonti rinnovabili e armamenti, Pechino usa il monopolio su questi minerali come leva nel confronto economico con Usa ed Europa. Ma il problema è la nostra dipendenza dalle forniture a basso costo. 🔗 Leggi su Tpi.it

200 uscito il nuovo numero di the post internazionale da oggi potete acquistare la copia digitale

© Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: 200 Uscito Nuovo Numero