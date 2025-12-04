E’ uscita la 35esima edizione del libro dei fatti di Adnkronos | orientarsi tra gli eventi più significativi tra il 2024 e il 2025
Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, strumento imprescindibile per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l’Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, l’ ”Enciclopedia dei fatti” è disponibile da oggi in libreria. La novità principale dell’edizione 2025 è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti dell’anno precedente, il volume include una cronologia aggiornata del 2025 fino al 31 ottobre, offrendo una fotografia puntuale dei principali avvenimenti nazionali e internazionali. In copertina, Giorgio Armani, Jannik Sinner, Donald Trump e Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Papa Leone XIII, Laura Pausini e Paola Cortellesi, i Giochi Olimpici Milano-Cortina e una immagine di guerra che richiama i conflitti in Ucraina e Palestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
