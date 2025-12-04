E’ una tragedia Pensiamo a suo figlio che sta per nascere Matteo morto per un malore il dolore di un intero paese
Porto Ercole, 4 dicembre 2025 – "Un punto di riferimento per tutti. Era il nostro direttore sportivo. Siamo sconvolti”. E’ dilaniata dal dolore la comunità di Porto Ercole. Il paese che si affaccia sulle sponde maremmane del Mar Tirreno è sotto choc per la morte di Matteo Legler, 29 anni, sposato e in attesa della nascita del figlio. Un malore improvviso nella serata di mercoledì 3 dicembre non gli ha lasciato scampo. Stava giocando una partita di calcio a otto a Grosseto quando si è sentito male. Inutile ogni tentativo di rianimazione, con l’intervento del 118. I soccorsi e la tragedia. Il ragazzo era stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
